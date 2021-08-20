Выгода транзита: Россия бронирует место в развитии Карабаха

Москва хочет активнее участвовать в экономическом развитии Карабаха в постконфликтный период. Свою позицию российская сторона чётко определила на этой неделе. Соответствующие высказывания прозвучали во время встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с представителями Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). Глава дипведомства призвал специалистов «активнее смотреть» на Закавказье. В экспертной среде называют эту инициативу чрезвычайно важной, однако отмечают, что она не будет иметь реального эффекта без реализации трёхстороннего заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

Рассуждая о транзитном потенциале Закавказья на встрече АСМАП в Калининграде, Лавров отметил, что в районе Карабаха идёт активная работа по восстановлению инфраструктуры и автодорог.

Просьба присмотреться к этой перспективной территории. Она имеет очевидную экономическую выгоду. Важно, чтобы развитие этой части нашего ближайшего соседства шло с активным российским участием, — подчеркнул Лавров.

Сергей Лавров MFA Russia/via Global Look Press

Шеф российской дипломатии отдельно обратил внимание на договорённости между Россией, Азербайджаном и Арменией от ноября 2020 года, которые предполагают создание трёхстороннего механизма по разблокированию всех транспортных коммуникаций на региональном уровне. Предполагалось, напомнил глава МИД России, что это прекратит «нездоровую ситуацию, которая многие десятилетия существовала после распада Советского Союза, когда Армения была в транспортной и экономической блокаде».

Речь министр вёл о работе комиссии России, Азербайджана и Армении по разблокировке региональных коммуникаций, которая функционировала на уровне вице-премьеров. В июне Ереван решил заморозить её работу из-за пограничных стычек с Баку, однако на этой неделе механизм был восстановлен. В заседании комиссии приняли участие вице-премьеры РФ, Азербайджана и Армении Алексей Оверчук, Шахин Мустафаев и Мгер Григорян. Сообщалось, что стороны «рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках» ноябрьского заявления.

Юридически возможно

В разговоре с NEWS.ru эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Камран Гасанов отметил, что предложение Лаврова выглядит важным.

Оно ориентировано не на краткосрочную перспективу. Всё это зависит от того, как будет реализовываться трехсторонний меморандум, а именно — разблокировка границ. Сами по себе восстановленные объекты имеют значение в локальном масштабе, в масштабах Азербайджана, а в международном смысле они будут иметь значение, только если откроется граница с Арменией, как это предполагает трёхстороннее заявление от ноября 2020 года. Камран Гасанов эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) эксперт Российского совета по международным делам (РСМД)

По словам аналитика, пока что процесс идёт очень медленно, даже несмотря на то, что Азербайджан активно строит, модернизирует инфраструктуру и планирует запустить строительство третьего аэропорта.

Чисто юридически это возможно, во-первых, после открытия границ, а, во-вторых, после получения Азербайджаном контроля над оставшейся частью бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, — обратил внимание аналитик.

По его словам, до тех пор, пока этого не произошло, присутствие международных перевозчиков в зонах, где находятся российские миротворцы, Азербайджаном будет считаться нелегальным. Это вызовет протест, да и сами международные ассоциации захотят подтверждения своей легитимности и будут смотреть на позицию той страны, чьей территорией юридически является Карабах, резюмировал Гасанов.

Рецепт против изоляции

Признаки желания нарушить «экономическую блокаду» наблюдатели увидели на этой неделе и у самой армянской стороны. Упоминание в правительственной программе Еревана готовности наладить соседские отношения с Турцией было интерпретировано как некий сдвиг в армянской политике.

Tofik Babayev/Xinhua/Global Look Press

В разговоре с NEWS.ru политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов заметил, что к разморозке внешних связей Ереван не могут не подталкивать обстоятельства.

Армения в целом находится в достаточно непростом экономическом и политическом положении. Отношения со всеми соседями выглядят достаточно неясными, к двум соседям и вовсе предъявляются постоянные претензии. Пашинян понимает, что для того, чтобы решать комплекс накопившихся проблем и задач, ему прежде всего необходимо налаживать отношения с соседями и партнёрами в регионе. Фархад Ибрагимов политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай»

По словам Ибрагимова, идея нормализации отношений с Анкарой выглядела бы логично: после принятия Ереваном решения о запрете ввоза турецкой продукции, армянская экономика, по оценкам аналитика, просела. По его словам, компромисс с Турцией объясним с точки зрения желания достичь хотя бы минимальных улучшений в экономике и оправдать доверие населения, оказанное на последних парламентских выборах.

Однако надежд на реальную нормализацию отношений между региональными силами пока что мало.