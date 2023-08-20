Выглядит нереалистично: почему Москва и Киев против мирного плана Запада

Фото: МО Украины

На Западе прорабатывают собственные варианты прекращения конфликта на Украине, однако эти инициативы не устроят ни Москву, ни Киев, пишет The Wall Street Journal. Что в Кремле думают о переговорах с украинской стороной?

«Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению войны, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы», — говорится в материале.

Авторы статьи отметили, что главная цель Украины в рамках любых мирных соглашений заключается в восстановлении территориальной целостности. Однако, пишет WSJ, выглядит такой вариант довольно нереалистично. По мнению журналистов, связано это в первую очередь с ограниченной поддержкой со стороны Запада. Сомнения, к примеру, существуют в США и Германии, где власти опасаются излишних «затрат и рисков».

Что касается Москвы, подчеркивают авторы материала, то Кремль отказывается от любых мирных инициатив, в которых бы не был признан суверенитет над новыми территориями. Российский лидер Владимир Путин в декабре 2022 года говорил, что «всем участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются «на земле». Еще одним требованием Москвы является нейтральный статус Украины, добавил WSJ.

Что в России говорили о мирных переговорах с Украиной

В Москве неоднократно обращали внимание, что российская сторона всегда готова к диалогу с Украиной, однако Киев сам себе законодательно запретил вступать в какие-либо переговоры. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в настоящее время никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло нет.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что для России абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации, что на данный момент возможно только военным путем. Мирное урегулирование, по мнению Пескова, возможно только при условии учета новых реалий и «здесь все требования Москвы прекрасно известны».

Когда могут пройти мирные переговоры РФ и Украины

Мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться уже в конце сентября, считает бизнесмен Олег Дерипаска. По его мнению, Белый дом постоянно раскручивает военные конфликты и напряженность по всему миру, что отражается на экономике страны. Предприниматель отметил, что сейчас Вашингтону нужно найти компромисс с «врагами Америки».

«Стратегические просчеты политиков в Вашингтоне, раскачивание напряженности и раскручивание спирали международных конфликтов по всему миру тяжелым бременем ложатся на экономику США. <...> Будет необходим поиск компромисса с „врагами Америки“. <...> Да и, похоже, мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в конце сентября», — подчеркнул Дерипаска.

Как Запад склоняет Украину к мирным переговорам

Начальник штаба генсека Альянса Стиан Йенссен 15 августа 2023 года заявил, что НАТО может принять Украину, если она откажется от части территории в пользу России. Однако он отметил, что Киев должен сам решать, идти на переговоры или нет.

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО. <...> Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры», — добавил Йенссен.

Политолог Сергей Станкевич рассказал, что Киев, скорее всего, не будет отказываться от этих территорий. По его мнению, предложение Альянса, поступившее Украине, нельзя воспринимать серьезно. Он добавил, что это мог быть случайный выпад.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, в свою очередь, допустил, что теоретически вступление Украины в НАТО в обмен на территории возможно. Эксперт объяснил, что сейчас неурегулированные территориальные претензии являются одним из препятствий для принятия государства в НАТО. Однако такой вариант Журавлев считает маловероятным.

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