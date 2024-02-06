В Австралии подростки поймали «динозавра» на рыбалке Австралийские подростки поймали рыбу-пилу длиной в шесть метров

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Рыба-пила

Группа австралийских подростков во время очередной рыбалки поймала рыбу-пилу огромных размеров, сообщает ABC. Длина добычи составила шесть метров, а вытащить ее на берег оказалось непростой задачей, передает издание.

Она выглядит почти как динозавр, когда стоишь с ней рядом, — отметил 17-летний Оуэн Уэллс, участвовавший в рыбалке.

По словам юноши, события разворачивались еще в ноябре минувшего года: трое молодых людей устроили ночную рыбалку близ города Порт-Хедленд. Погода начинала портиться и они уже собирались, как леска начала дергаться. Он добавил, что вытащить рыбу было так тяжело, поэтому сначала они подумали, что поймали «подлодку или поезд».

В итоге, спустя два с половиной часа кропотливой работы, добычу все-таки удалось достать. Юноши решили, что не будут забирать рыбу себе и отпустили ее в океан.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выловил из-подо льда на Ладожском озере ондатру во время рыбалки. По словам мужчины, улов удалось добыть благодаря заранее расставленным жерлицам.