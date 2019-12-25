Чиновник Кусей ас-Сухейль, выдвинутый на пост премьер-министра Ирака, отозвал свою кандидату. В настоящее время он является министром высшего образования и научных исследований.
На должность главы правительства ас-Сухейля предложил парламентский альянс «Аль-Бинаа». Однако президент отклонил его кандидатуру по просьбе другого более многочисленного альянса «Реформа». Отвергли министра высшего образования и координаторы протестного движения в стране.
Своё решение об отзыве ас-Сухейль обосновал в послании к «Аль-Бинаа», где сослался на «неблагоприятные и неподходящие условия». Он также попросил парламентский альянс подобрать более подходящую альтернативу, сообщил телеканал Al Sumaria.
По информации иракского информационного портала Mawazine News, «Аль-Бинаа» уже нашёл кандидатуру в лице губернатора Басры 52-летнего Асаада аль-Идани.
Прежний премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди 30 ноября подал в парламент официальное прошение об отставке. Такое решение он принял, чтобы не допустить «сползания Ирака в пучину насилия и хаоса».
В Ираке с начала октября продолжаются антиправительственные выступления против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. За время протестов погибли более 400 человек.
Ранее влиятельный в Ираке шиитский проповедник Муктада ас-Садр, чьи сторонники образуют самый большой блок в иракском парламенте, лично
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