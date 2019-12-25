https://static.news.ru/photo/7ace21f0-26f6-11ea-8fbc-fa163e074e61_660.jpg Кусей ас-Сухейль Фото: mohesr.gov.iq

Чиновник Кусей ас-Сухейль, выдвинутый на пост премьер-министра Ирака, отозвал свою кандидату. В настоящее время он является министром высшего образования и научных исследований.

На должность главы правительства ас-Сухейля предложил парламентский альянс «Аль-Бинаа». Однако президент отклонил его кандидатуру по просьбе другого более многочисленного альянса «Реформа». Отвергли министра высшего образования и координаторы протестного движения в стране.

Своё решение об отзыве ас-Сухейль обосновал в послании к «Аль-Бинаа», где сослался на «неблагоприятные и неподходящие условия». Он также попросил парламентский альянс подобрать более подходящую альтернативу, сообщил телеканал Al Sumaria.

По информации иракского информационного портала Mawazine News, «Аль-Бинаа» уже нашёл кандидатуру в лице губернатора Басры 52-летнего Асаада аль-Идани.

Прежний премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди 30 ноября подал в парламент официальное прошение об отставке. Такое решение он принял, чтобы не допустить «сползания Ирака в пучину насилия и хаоса».

В Ираке с начала октября продолжаются антиправительственные выступления против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. За время протестов погибли более 400 человек.