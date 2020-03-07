https://static.news.ru/photo/8b94655e-601b-11ea-963b-fa163e074e61_660.jpg Фото: MinPublicoPy/twitter.com

Генпрокуратура Парагвая оформила ордер на арест бразильского футболиста Роналду ди Асис Морейры, известного как Роналдиньо, за использование фальшивых документов.

Прокуратура обвиняет спортсмена в использовании поддельного удостоверения личности и требует его предварительного заключения. Задержанный уже передан полиции, говорится в сообщениях Генпрокуратуры страны в Twitter и Facebook.

FiscalÃ­a Gral. rectifica postura: Se ordenÃ³ detenciÃ³n de Ronaldinho, quien ya fue imputado y se conforma equipo de trabajo https://t.co/vy6bQP3kGt pic.twitter.com/nGyTvtHPXc — FiscalÃ­a Paraguay (@MinPublicoPy) March 7, 2020

Как писал NEWS.ru ранее, Роналдиньо приехал в страну по приглашению благотворительной организации. В его номер в отеле пришли полицейские и в ходе обыска обнаружили поддельные документы. В паспорте указаны настоящие имя, фамилия и дата рождения футболиста, однако при этом написано, что он является парагвайцем.