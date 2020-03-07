Генпрокуратура Парагвая оформила ордер на арест бразильского футболиста Роналду ди Асис Морейры, известного как Роналдиньо, за использование фальшивых документов.
Прокуратура обвиняет спортсмена в использовании поддельного удостоверения личности и требует его предварительного заключения. Задержанный уже передан полиции, говорится в сообщениях Генпрокуратуры страны в Twitter и Facebook.
Как писал NEWS.ru ранее, Роналдиньо приехал в страну по приглашению благотворительной организации. В его номер в отеле пришли полицейские и в ходе обыска обнаружили поддельные документы. В паспорте указаны настоящие имя, фамилия и дата рождения футболиста, однако при этом написано, что он является парагвайцем.