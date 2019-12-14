https://static.news.ru/photo/0ad055a0-1efc-11ea-81e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Veetmano Prem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учёные Национального института космических исследований Бразилии считают, что нефть, которую уже несколько месяцев выбрасывает на побережье страны, могло принести от южных берегов Африканского континента.

Разлив произошёл далеко от наших берегов. И сгустки принесло к нам подводными течениями, — цитирует газета Folha de S.Paulo и.о. директора учреждения Роналда Бусса ди Соузу.

Статистические модели, которые учёные выстроили с учётом информации о морских течениях, ветрах и волнениях на море, указывают, что источник загрязнения может находиться в океане в районе юга Африки. Ранее следствие предположило, что источником загрязнения стал разлив нефти в открытом море в 500–600 км от атлантического побережья.

По последним данным, выбросы нефти на побережье Бразилии были зафиксированы на 942 пляжах в 129 населённых пунктах.

Как писал NEWS.ru, греческий нефтяной танкер Bouboulina стал источником загрязнения нефтью пляжей и территориальных вод Бразилии. Об этом сообщается в предварительных результатах расследования. Георазведывательное агентство Kpler по запросу G1 провело исследование траектории движения корабля Bouboulina. Греческий танкер погрузил 1 млн баррелей сырой нефти в Венесуэле 15 июля, и 18 июля он отплыл в Малайзию. Сообщается, что судно прошло к западу от Параибы 28 июля.