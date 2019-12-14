Учёные Национального института космических исследований Бразилии считают, что нефть, которую уже несколько месяцев выбрасывает на побережье страны, могло принести от южных берегов Африканского континента.
Разлив произошёл далеко от наших берегов. И сгустки принесло к нам подводными течениями, — цитирует газета Folha de S.Paulo и.о. директора учреждения Роналда Бусса ди Соузу.
Статистические модели, которые учёные выстроили с учётом информации о морских течениях, ветрах и волнениях на море, указывают, что источник загрязнения может находиться в океане в районе юга Африки. Ранее следствие предположило, что источником загрязнения стал разлив нефти в открытом море в 500–600 км от атлантического побережья.
По последним данным, выбросы нефти на побережье Бразилии были зафиксированы на 942 пляжах в 129 населённых пунктах.
Как писал NEWS.ru, греческий нефтяной танкер Bouboulina стал источником загрязнения нефтью пляжей и территориальных вод Бразилии. Об этом сообщается в предварительных результатах расследования. Георазведывательное агентство Kpler по запросу G1 провело исследование траектории движения корабля Bouboulina. Греческий танкер погрузил 1 млн баррелей сырой нефти в Венесуэле 15 июля, и 18 июля он отплыл в Малайзию. Сообщается, что судно прошло к западу от Параибы 28 июля.