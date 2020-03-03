https://static.news.ru/photo/988fe62a-5d55-11ea-b75a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yang Zhen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Сирии Башар Асад издал указ о проведении выборов в Народный совет (однопалатный парламент) страны 13 апреля.

13 апреля 2020 года определяется с днём выборов депутатов Народного совета третьего созыва, — цитирует ТАСС сообщение президентской канцелярии.

Как писал NEWS.ru, сирийские военные вернули под контроль город Серакиб, который находится на территории восточной зоны провинции Идлиб. Контроль над городом был получен в результате боя с террористами. Сирийская армия вступила в вооружённый конфликт с боевиками группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещённая в РФ организация) и с сотрудничающими с ней формированиями. Армия президента Башара Асада впервые заняла город в начале февраля и отступила ближе к марту, чтобы перегруппироваться.