Выборы президента Турции могут пройти досрочно Welt: Эрдоган может провести выборы уже осенью текущего года

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Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может провести выборы досрочно — осенью текущего года, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на анонимные источники из круга дипломатов Евросоюза и Европейской службы внешних действий (EEAS). Одной из потенциальных причин, по словам источников, является возможность провести голосование среди довольных граждан.

Экономика Турции может быстро восстановиться после заработков от туризма, что улучшит настроение граждан. Неудобный обменный курс, особенно в зимние месяцы, негативно скажется на потребителях, которые будут голосовать, — заявил источник среди дипломатов.

Отмечается, что Эрдоган стремится улучшить свой имидж, выступая в качестве международного посредника между Западом и Россией.

Эрдоган хочет продемонстрировать силу в принятии решений, чтобы упрочить свои позиции перед началом президентской гонки, — отметили дипломаты.

Согласно последним опросам, рейтинг партии Эрдогана упал по сравнению с 2018 годом (с 32,6% до 27,7%), в то время как рейтинг крупнейшей оппозиционной партии в Турции достигает показателя в 28,1%. Личный рейтинг Эрдогана также снизился; если бы выборы прошли прямо сейчас, политик занял бы последнее место.

Президентские выборы в Турции назначены на середину июня 2023 года.

Ранее стало известно, что большинство немцев (62%) недовольны работой канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также правительством, пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на данные исследования социологического института INSA. Отмечается, что лишь 25% опрошенных поддержали политику, проводимую Берлином. Опрос также показал, что если бы выборы на пост канцлера прошли бы сейчас, то Шольц бы занял всего третье место.