https://static.news.ru/photo/6f85a5a2-e272-11e9-bd63-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Курц Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

В Австрии открылись первые избирательные участки по выборам в состав Национального совета. Власти республики разрешают самостоятельно устанавливать время работы участков.

Часть открылась в 06:00 утра, другие — в 10:00, отдельные пункты уже закрываются. К 17:00 участки закроются и начнётся подсчёт голосов. В состав Нацсовета — нижней палаты парламента входят 183 депутата, которые идут по партийным спискам. Тому, кто хочет занять место в парламенте, нужно преодолеть порог в 46%, пишет РИА Новости .

Лидирует на выборах Австрийская народная партия, которую возглавляет Себастьян Курц. Ожидается, что он вновь займёт пост канцлера. Должны пройти в парламент Социал-демократическая партия Австрии, Партия свободы, праволиберальная и «Зелёные».

Голосовать в Австрии могут 6 396 796 человек.

Ранее News.ru сообщал, что Австрийская партия свободы (АПС) хочет восстановить правительственную коалицию с Австрийской народной партией (АНП), которая распалась из-за скандального видео с участием экс-лидера АПС и бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.