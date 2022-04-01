«Выбор за ними»: Зеленский отреагировал на поддержку Китаем России

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы видеть Китай на стороне своей страны. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Fox News. Он также подчеркнул, что выбор остаётся за КНР.

Я бы хотел Китай на нашей стороне. Но выбор за ними. <...> Думаю, без прямой связи США и КНР будет невозможно достичь результата, необходимого миру, — сказал Зеленский.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил сожаление в связи с тем, что ситуация на Украине дошла до такого состояния. Он также добавил, что нельзя втягивать в украинский кризис все страны мира. При этом сам Китай намерен учитывать важность своей репутации на международной арене.

Как полагает Си Цзиньпин, причина кризиса на Украине заключается в противоречиях в сфере региональной безопасности, копившихся в Европе в течение длительного времени. Для устранения корня проблемы нужно учесть закономерные озабоченности в сфере безопасности всех вовлечённых сторон.

Также председатель КНР заявил, что на восстановление мировой экономики от последствий кризиса на Украине могут потребоваться годы или даже десятилетия. Кроме того, по его словам, Китай и ЕС должны предотвратить распространение последствий украинского кризиса, особенно на мировую экономику.

С этой целью председатель КНР призвал международное сообщество поддерживать переговорный процесс между РФ и Украиной, а не «подливать масла в огонь». Также Си Цзиньпин сообщил, что правительство Китая направило гуманитарную помощь Украине и принимающим беженцев европейским странам.