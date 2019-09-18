Владимир Вятрович уволен с должности руководителя Украинского института национальной памяти.
Об этом сообщил он сам в своём Facebook. По его словам, решение о его увольнении было принято кабинетом министров Украины, передаёт
Я завершил каденцию на посту председателя Украинского института национальной памяти. Это были наполненные пять с половиной лет, — написал он.
Ранее News.ru писал, что СКР заподозрил главу Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича в реабилитации нацизма и возбудил в отношении него уголовное дело.