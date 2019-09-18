https://static.news.ru/photo/156abe50-da24-11e9-a6d5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Вятрович Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Владимир Вятрович уволен с должности руководителя Украинского института национальной памяти.

Об этом сообщил он сам в своём Facebook. По его словам, решение о его увольнении было принято кабинетом министров Украины, передаёт УНИАН .

Я завершил каденцию на посту председателя Украинского института национальной памяти. Это были наполненные пять с половиной лет, — написал он.

Ранее News.ru писал, что СКР заподозрил главу Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича в реабилитации нацизма и возбудил в отношении него уголовное дело.