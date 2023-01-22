«Вялая и запутанная»: американские журналисты о помощи Запада Украине NYP: Вашингтон погряз в вялой, запутанной и реактивной эскалации

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Журналисты газеты New York Post заявили, что военная помощь США Украине, которая развивает конфликт, является «вялой» и неорганизованной. В материале издания отмечается, что Вашингтон делает недостаточно для военного оснащения украинцев, а оружие поставляется только после действий России. Белый дом также обвинили в том, что американское руководство боится прямой конфронтации с Москвой.

Вашингтон погряз в игре эскалации, которая является вялой, запутанной и реактивной. Да, мы отправили Украине много помощи, в том числе летальной, но только после действий армии России, — сказано в публикации.

По мнению американских обозревателей, единственный возможный сценарий в этой ситуации — заставить Россию проиграть.

Французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо на своей странице в Twitter ранее заявил, что США хотят мировой войны в Европе. Он добавил, что под давлением «американских ястребов» европейские политики впадают «в тотальный бред» по поводу поставок оружия Украине. По его словам, европейские страны призывают отправлять Киеву все более тяжелое вооружение. Он также обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в готовности пожертвовать танками Leclerc.