«Вы не наши враги»: Байден обратился к россиянам

Президент США Джо Байден заявил, что США, НАТО и Украина не угрожают Росии и её гражданам. Трансляцию обращения американского лидера вёл Белый дом. Байден также отметил, что не верит, будто граждане РФ хотят войны.

Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины, — сказал Байден.

При этом он отметил, что возможность «атаки» РФ на Украину всё ещё остаётся. Однако никаких доказательств так и не привёл.

Мы готовы решительно ответить в случае, если Россия нападет на Украину, и это до сих пор остается очень вероятным, — сказал Байден.

Он подчеркнул, что согласен с предложением России решать ситуацию вокруг Украины дипломатическим путём. Однако если проблема сохранится, Штаты и их союзники готовы ввести в отношении России санкции, включая меры экспортного контроля и заморозку работы «Северного потока — 2».

В последние месяцы Украина и страны Запада обеспокоенны в связи с «усилением агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва неоднократно эти обвинения отвергала.

На минувшей неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. Президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Никаких подтверждений данной информации приведено не было.