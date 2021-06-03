«Вы не на „Эхе“»: Захарова жёстко ответила перебившему её Венедиктову

https://static.news.ru/photo/d348174c-c456-11eb-aaba-96000091f725_660.jpg Мария Захарова (в центре) Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов несколько раз перебил официального представителя МИД РФ Марию Захарову в ходе делового завтрака на Петербургском экономическом форуме. Дипломат жёстко ответила журналисту, напомнив, что он находится не на своей радиостанции, сообщает «Царьград».

Венедиктов заявил , что некие коллеги работают под прикрытием и сотрудничают со СМИ-иноагентами, поэтому они боятся себя проявить. В ответ на это Захарова со смехом попросила поднять руку тем, кто работает под прикрытием. Главред «Эха Москвы» заметил, что бороться с правительством США должны американцы, а «мы не можем» этого делать.

Когда мы обсуждаем международные отношения, вычленять какой-либо один фактор и не видеть взаимосвязи — это неграмотно, — ответила на это представитель МИД.

После этого известный журналист несколько раз перебил Захарову, после чего дипломат напомнила ему, что он находится не на «Эхе Москвы».

Алексей Алексеевич, вы не на «Эхе Москвы» сейчас. Вы на завтраке, — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ опровергла сообщения о том, что в России существует дискриминация по отношению к СМИ-иноагентам. Также дипломат подчеркнула, что российский закон либеральнее зарубежных аналогов. Кроме того, Захарова оценила работу российских СМИ в США. Она пошутила, что наряду с ежедневными отчётами скоро им придётся ещё кровь сдавать.

Поправки о статусе СМИ — иностранных агентов появились в 2017 году и стали вынужденной ответной мерой в ответ на признание иностранными агентами в США RT America и американских партнёров Sputnik.