«Вы должны нам»: Кулеба пожаловался на Германию Кулеба признался, что пытался навязать Германии чувство вины перед Украиной

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Дмитрий Кулеба

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возмутился, что Берлин никогда не испытывал ощущения вины перед Киевом. В интервью телеканалу «1+1» он признался в попытках пробудить это чувство ответственности у властей Германии.

Я не раз довольно в прямолинейной форме, скажем дипломатически, говорил, что вы нам должны. Я пытался пробудить это чувство ответственности перед Украиной, — заявил Кулеба.

Он вспомнил про события Великой Отечественной и Первой мировой войн. По его словам, в Берлине испытывают вину за исторические события перед Россией и еврейским населением, однако не перед украинским народом.

Ранее Кулеба рассказал, как лично просил главу Госдепа США Энтони Блинкена вернуть на Украину «Макдоналдс». Министр звонил американскому госсекретарю и требовал объясниться за «непорядок». Он назвал закрытие сети быстрого питания несправедливым.

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев также высказался о переговорах Кулебы и Блинкена в одном из киевских ресторанов сети «Макдоналдс» и заявил, что это говорит о падении уровня дипломатии Киева «ниже плинтуса». По его словам, украинский МИД давно ведет себя как «подвыпивший бродяга, заглянувший догнаться в дорогой бар».