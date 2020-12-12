ВВС Турции нанесли серию ударов по северу Ирака

https://static.news.ru/photo/a7b013b8-3c94-11eb-9fd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Военно-воздушные силы Турции нанесли серию ударов по провинции Дахук, входящей в состав Иракского Курдистана. О пострадавших и нанесённом ущербе информации пока не поступало.

Как сообщает портал Iraqi news, целью воздушных налётов был ряд деревень в районе Эль-Амадия.

ВВС Турции периодически наносят точечные удары по объектам запрещённой в РФ Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. В этом районе у организации расположены лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием.

Анкара считает РПК террористической организацией и видит в ней угрозу своей национальной безопасности. Руководство Ирака осуждает действия Турции, расценивая эти бомбардировки как нарушение суверенитета республики.

Как писал NEWS.ru, Багдад рассчитывает на продвижение сотрудничества с Москвой по борьбе с терроризмом. Об этом заявил глава МИД ближневосточной страны Фуад Хуссейн по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, власти Ирака готовы к сотрудничеству по этим вопросам в дальнейшем.

Ранее иракские силовики задержали в международном аэропорту Багдада одного из координаторов террористов, известного под псевдонимом Абу-Наба. Боевик считался главным администратором запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство».