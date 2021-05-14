ВВС США впервые разместят в Японии высотные беспилотники Triton

Два высотных беспилотных летательных аппарата MQ-4C Triton ВВС США впервые будут размещены на территории Японии. Об этом сообщает агентство Киодо.
Дроны в течение пяти месяцев
Наибольшую обеспокоенность у Японии в последнее время вызывают сторожевые корабли КНР в районе островов Сенкаку в Восточно-Китайском море. Эти острова представляют собой предмет территориального спора между Токио и Пекином.
Ранее стало известно, что военные США пытаются восстановить заброшенную базу ВВС Эриксон на Аляске. Она позволит иметь «идеальные условия» для перехвата российских самолётов.