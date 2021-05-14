ВВС США впервые разместят в Японии высотные беспилотники Triton

https://static.news.ru/photo/e4a835a6-b526-11eb-b0f1-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: wallpapershome.ru

Два высотных беспилотных летательных аппарата MQ-4C Triton ВВС США впервые будут размещены на территории Японии. Об этом сообщает агентство Киодо.

Дроны в течение пяти месяцев будут находиться на американской базе ВВС Мисава на острове Хонсю. В Министерстве обороны Японии надеются, что дроны США помогут улучшить наблюдение за событиями на море в условия растущей активности соседних государств.

Наибольшую обеспокоенность у Японии в последнее время вызывают сторожевые корабли КНР в районе островов Сенкаку в Восточно-Китайском море. Эти острова представляют собой предмет территориального спора между Токио и Пекином.

Ранее стало известно, что военные США пытаются восстановить заброшенную базу ВВС Эриксон на Аляске. Она позволит иметь «идеальные условия» для перехвата российских самолётов.