ВВС США и Канады: Санта-Клаус пролетел над Москвой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Сани Санта-Клауса с оленями пролетели через всю территорию России, в том числе и над Москвой, сообщает сайт Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), которое ежегодной наблюдает за перемещением волшебника в ночь перед Рождеством последние 67 лет.

Ранее НОРАД зафиксировало появление Санта-Клауса на Курильских островах, в городах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья. В настоящее время волшебник находится над территорией Швецией. По данным ведомства, Санта уже успел разнести почти 3 миллиарда подарков.

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