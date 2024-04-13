ВВС Израиля подняли в воздух десятки самолетов

Фото: Israeli Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, десятки самолетов находятся в небе, заявил на брифинге официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Он добавил, что Тель-Авив находится в тесной координации с Вашингтоном. По его словам, армия Израиля на этой неделе провела оценку ситуации и утвердила планы подготовки к нападению со стороны Ирана.

Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, в небе находятся десятки подготовленных самолетов, — сказал Хагари.

Он добавил, что с 7 октября 2023 года Израиль сталкивался со множеством угроз от иранских сателлитов, включая ракеты и беспилотники. Хагари подчеркнул, что Тель-Авив сумеет активировать оптимизированные системы защиты. ЦАХАЛ подготовлен и к обороне, и к нападению, резюмировал армейский представитель.

Корреспондент Axios Барак Равид ранее опубликовал сообщение о начале атаки Ирана на Израиль. Он добавил, что четыре американских и израильских источника рассказали ему о десятках беспилотников, запущенных Тегераном. Эту информацию подтвердили радио KAN и издание The Jerusalem Post. Официальные источники обеих сторон эти данные не комментировали. Подробности возможной атаки неизвестны.

Анонимный американский чиновник заявлял арабскому телеканалу Al Jazeera, что Иран, скорее всего, нападет на Израиль в первые часы 14 апреля. Он признался, что в Вашингтоне этим глубоко обеспокоены. Источник телеканала допустил, что для нападения будут использованы проиранские силы в Ираке и Сирии. Но США будут защищать Израиль и противостоять возможной атаке.

На фоне ожидаемой атаки со стороны Ирана Армия обороны Израиля объявила об отмене занятий в образовательных учреждениях и ограничении до одной тысячи человек количества участников собраний. Как рассказал официальный представитель военных Даниэль Хагари, начиная с утра 14 апреля и «в ближайшие дни учебные заведения работать не будут, запланированные образовательные экскурсии не состоятся».