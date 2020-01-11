В ходе рейда боевых самолётов ВВС Афганистана был уничтожен один из главарей радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) на север-востоке страны.
Об этом со ссылкой на заявление Минобороны республики сообщает телеканал Tolo News.
… главарь отрядов «Талибан» на северо- востоке страны был ликвидирован в результате удара с воздуха афганскими ВВС в провинции Кундуз, — сообщает канал.
Как ранее писал NEWS.ru, десятки мирных жителей были убиты и ранены вместе с 30 членами группировки «Талибан» (запрещена в РФ) в результате удара беспилотника в городе Герат.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен