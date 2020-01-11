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Исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин считает, что запрет встречать туристов в аэропорту с табличками негативно скажется на удобстве путешественников и принимающих компаний. С нового года компания, управляющая аэропортом Стамбула, запретила встречать прибывающих пассажиров с табличками.

Такая мера негативно отразится на удобстве встречи организованных туристов и их ориентировании по проходу к транспорту, — сообщил порталу «Интерфакс-Туризм» Толчин. По его словам, запрет на использование табличек был введён...