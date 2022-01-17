Вулканолог назвал извержение в Тонга крупнейшим за последние 30 лет

Вулканолог из Новой Зеландии, профессор Университета Окленда Шэйн Джейсон Кронин заявил о том, что произошедшее накануне извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенного в островном государстве Тонга, стало крупнейшим подобным событием за последние 30 лет. Оно было настолько мощным, что подземные толчки ощущались за тысячи километров от места разгула стихии, сообщили BBC.

Извержение вулкана в тихоокеанском Тонга стало, возможно, самым крупным в мире за последние 30 лет, — заявил вулканолог.

Оно в итоге привело к возникновению цунами, волны дошли до берегов Японии и Перу, однако разрушительных последствий особо не было зафиксировано.

Грохот от ударной волны ощущался даже в Новой Зеландии и на Аляске. Об этом рассказал сотрудник Института геофизики на Аляске Дэвид Фи.

Очень мощный сигнал — это не очень удивительно, учитывая масштаб извержения, но вот слышимая часть — это довольно уникальная вещь, — отметил учёный.

Учёные наложили кадры извержения, снятые из космоса, для сравнения на территорию Европы. Площадь выброса пепла во время взрыва вулкана сопоставима с площадью небольшого государства.

Ранее сообщалось, что столица Тонга Нукуалофа, которая находится в 65 км к северу от вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, была частично затоплена. Король Тонги Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из дворца.