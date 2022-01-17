Вулканолог назвал извержение в Тонга крупнейшим за последние 30 лет
Ксения Голуб
Ксения Голуб
10:23, 17 января 2022
Фото: New Zealand High Commission/Global Look Press
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Вулканолог из Новой Зеландии, профессор Университета Окленда Шэйн Джейсон Кронин заявил о том, что произошедшее накануне извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенного в островном государстве Тонга, стало крупнейшим подобным событием за последние 30 лет. Оно было настолько мощным, что подземные толчки ощущались за тысячи километров от места разгула стихии, сообщили BBC.
Извержение вулкана в тихоокеанском Тонга стало, возможно, самым крупным в мире за последние 30 лет, —заявил вулканолог.
Оно в итоге привело к возникновению цунами, волны дошли до берегов Японии и Перу, однако разрушительных последствий особо не было зафиксировано.
Грохот от ударной волны ощущался даже в Новой Зеландии и на Аляске. Об этом рассказал сотрудник Института геофизики на Аляске Дэвид Фи.
Очень мощный сигнал — это не очень удивительно, учитывая масштаб извержения, но вот слышимая часть — это довольно уникальная вещь,— отметил учёный.
Учёные наложили кадры извержения, снятые из космоса, для сравнения на территорию Европы. Площадь выброса пепла во время взрыва вулкана сопоставима с площадью небольшого государства.
Ранее сообщалось, что столица Тонга Нукуалофа, которая находится в 65 км к северу от вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, была частично затоплена. Король Тонги Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из дворца.