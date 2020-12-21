Вучич заявил о перспективе производства вакцины «Спутник V» в Сербии

https://static.news.ru/photo/3f36fde2-42b1-11eb-9ea7-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич Фото: Александар Вучић/facebook.om

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о возможности совместного производства вакцины от COVID-19 «Спутник V» в республике.

Я верю, что существует такая перспектива, мы разговаривали об этом [с главой МИД РФ Сергеем Лавровым], — заявил он в ходе осмотра открывающейся больницы для инфицированных коронавирусом в городе Крушевац.

По его словам, если все показатели окажутся хорошими, а пока они положительные, такая возможность есть.

Ранее NEWS.ru писал, что сербские власти получили документы на первую и вторую фазы испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

4 декабря Сербия получила для экспертизы образцы российской вакцины «Спутник V». В Белград прибыли 20 доз препарата. Вакцина проходит испытание в институте вирусологии «Торлак».

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.