Вучич заявил о давлении на Сербию после решения РФ признать ДНР и ЛНР

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение российского лидера Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР приведет к усилению внешнеполитического давления на Белград. Кроме того, это нарушит мировую архитектуру безопасности, отметил сербский лидер в эфире TV Pink.

Я, конечно, обеспокоен, наша позиция нелегка..., это приводит Сербию в ситуацию с многочисленными вызовами — политическими, в сфере безопасности и экономическими. Политическое давление на Сербию после решения президента Путина различными путями станет намного больше, чем когда бы то ни было, — подчеркнул Вучич.

Он добавил, что за годы президентства сталкивался с разными видами давления, однако в три последних дня оно было сильнейшим. Говоря о признании ДНР и ЛНР, сербский лидер указал, что теперь неизвестно, как поведут себя в такой ситуации другие страны.

Это решение разрушает нынешнюю архитектуру безопасности всего мира, как кто себя будет вести, никто не может больше сказать, — считает Вучич.

Ранее стало известно, что Великобритания во вторник, 22 февраля, объявит санкции против России из-за признания независимости ДНР и ЛНР. В Лондоне также заявили о готовности скоординировать действия со своими союзниками в связи с признанием РФ суверенитета ЛНР и ДНР. Премьер Борис Джонсон заявил, что признав ЛНР и ДНР, Россия «нарушила международное право».