Вучич заявил, что Белград не нарушал мир в Косово Вучич заявил Столтенбергу, что эскалация в Косово вызвана действиями Приштины

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Президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил в ходе разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Белград не нарушал мира в Косово и Метохии в ходе последней эскалации, сообщили в администрации лидера республики, передает РИА Новости. По мнению Белграда, инцидент был вызван шагами косовской стороны.

Вучич еще раз отметил, что Сербия ни одним своим шагом не нарушила ни Брюссельские соглашения, ни резолюцию 1244 Совбеза ООН, а также никоим образом не поставила под угрозу сохранение мира, но продолжает вести себя ответственно и серьезно в решении проблем и открытых вопросов в связи с южным сербским краем, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились о дальнейшей прямой коммуникации ради сохранения мира и стабильности в Косово и Метохии.

Власти Косово 31 июля объявили, что с 1 августа граждане Сербии, въезжающие на территорию республики, будут получать временный пропуск для пересечения границы. При этом сербские документы будут считаться недействительными.

В Приштине назвали эти меры ответом на действия Белграда, который не признает выданные Косово удостоверения. В результате у погранпереходов с обеих сторон от границы начали собираться протестующие, зазвучали выстрелы, сработали сирены.