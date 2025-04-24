Вучич защитит власти Сербии от гнева Запада одним решением Вучич заявил, что приедет в РФ на День Победы без представителей армии и кабмина

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич прибудет на День Победы в Москву без представителей правительства и армии страны, сообщает Pink TV. Такая мера, по его словам, нужна для того, чтобы эти люди не попали под западные санкции.

С президентом России у нас всегда были открытые взаимоотношения, не всегда легкие и простые, мы не всегда были согласны по каждому вопросу, но у нас всегда искренние, открытые и сердечные взаимоотношения, — указал политик.

Он добавил, что еще восемь месяцев назад принял решение приехать в Москву при любых обстоятельствах. Вучича не будут ограничивать угрозы со стороны стран Европы. Однако брать с собой представителей других структур президент не будет, чтобы им не пришлось «платить цену».

В частности, речь идет о новом премьер-министре Джуро Мацуте. У него, по мнению Вучича, должна быть возможность работать с Евросоюзом.

Я поеду, приму на себя все удары этого мира извне и изнутри, как и сказал: пусть небо обрушится на мою голову, — заметил Вучич.

По его словам, даже один человек может с достоинством и гордостью представить страну на великом праздновании. Президент не намерен пропускать этот день и будет сидеть в первых рядах на Красной площади.

Ранее сообщалось, что президент Абхазии Бадра Гунба приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Он также получил приглашение от российского лидера Владимира Путина.