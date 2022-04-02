Вучич: Сербия сохранит партнёрские и дружеские отношения с Россией

Победивший на очередных президентских выборах Сербии нынешний глава государства Александр Вучич заявил, что страна будет стремиться сохранить партнёрские и дружеские отношения с Россией. Он отметил, что в Сербии никто никогда не исключит Достоевского из школ. По его словам, никто не исключит из оперы Чайковского, потому что это не имеет никакого смысла, передаёт ТАСС.

Мы будем стараться сохранить в лучшем виде не только корректные и партнерские, но и дружеские отношения с Российской Федерацией, — рассказал Вучич.

По словам президента, Сербия продолжит проводить политику военного нейтралитета, которая получила огромную поддержку, и не будет вступать ни в один военный союз.

Власти Швейцарии ранее заморозили 10 объектов недвижимости, которые принадлежат гражданам России, заявил официальный представитель Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации Фабиан Майенфиш. Отмечается, что во исполнение введённых против Москвы санкций был установлен режим блокирования в отношении 10 домов и квартир. Их владельцы не смогут их продать или сдать в аренду, пока действует режим ограничений.