Вучич: Сербия проголосовала против России в СПЧ ООН из-за шантажа Запада

Сербия проголосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН, но только из-за давления и шантажа Запада. Об этом сообщил в эфире национального телевидения президент страны Александр Вучич.

Он отметил , что Сербия — это единственная в Европе страна. которая не ввела санкции против России. Изначально при голосовании о членстве России в СПЧ ОООН было решено воздержаться, пояснил сербский лидер.

А потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению. Никто не сказал «ты не можешь быть президентом», не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию. Сейчас идёт решение судьбы Сербии, исключат ли нас из пакета санкций на нефть, именно сегодня, — сказал Вучич, добавив, что Сербии неоткуда будет вскоре ввозить нефть из-за санкций ЕС против компании НИС.

Президент Сербии также прокомментировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Мы говорили обо всём, говорили о нефти, о газе, НИСе. Разговор был добрым, корректным <...>. Он (российский лидер — NEWS.ru) информировал меня о ситуации на Украине, о [ситуации в] Буче, о его планах, идёт ли все по планам, он сказал, что да. Он сказал, что у него особое отношение к сербскому народу, и спасибо ему за это, — рассказал глава сербского государства.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. «За» проголосовали 93, «против» — 24, воздержались — 58 делегаций. Против резолюции голосовали Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве.