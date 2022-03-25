Вучич: Сербия отказалась от санкций против РФ по соображениям морали

Президент Сербии Александр Вучич заявил. что Сербия не стала вводить санкции против России по соображениям морали и считает этот шаг правильным. Глава сербского государства выразил мнение, что в политике очень важна мораль, особенно в отношениях между странами, пишет Euronews Serbia.

Не буду напоминать, кто был на нашей стороне, когда нас пытались провозгласить народом, виновным в геноциде в 2015 году, не буду напоминать, кто всегда на нашей стороне, когда мы говорим о Косове и Метохии. Мой вопрос: что мы будем делать в СБ ООН, когда встанет вопрос Косова и Метохии, как мы это выдержим, как сохраним конституцию и территориальную целостность нашей страны? А как и по какой цене мы будем получать газ? — привёл пример сербский лидер.

Вучич отметил, что в условиях антироссийских санкций стране пока удается держаться без серьёзных последствий. Но какие они будут в будущем — неизвестно.

Думаю, что мы приняли самое правовое, самое лучшее решение, решение, соответствующее нашим национальным, государственным и экономическим интересам, — заключил президент Сербии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что обвинения Запада в адрес России из-за спецоперации на Украине являются глупыми и постыдными. Ещё в 1999 году в Европе 19 стран НАТО бомбили Югославию, отметил он.