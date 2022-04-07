Вучич рассказал об инциденте с рейсом Белград — Москва

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград запросит информацию у России и НАТО по инциденту с пассажирским самолётом компании Air Serbia. Он выполнял рейс из Белграда в Москву, когда рядом появился истребитель, рассказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Истребитель больше всего напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета. В российской воздушной зоне, очевидно, был самолёт НАТО, который летел всего на километр ниже нашего пассажирского. Российская служба контроля полётов нас корректно оповестила, что вблизи другой самолёт, — отметил сербский лидер.

По его словам, истребитель пролетел снизу пассажирского лайнера и скрылся. Вучич пояснил, что рассказал об инциденте, чтобы соотечественники понимали, какое давление оказывается сейчас на Сербию, как «единственную страну, у которой есть авиасообщение с Россией».

Ранее стало известно, что Сербия проголосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН, но только из-за давления и шантажа Запада. Об этом сообщил Александр Вучич. Он отметил, что изначально при голосовании о членстве России в СПЧ ООН было решено воздержаться.