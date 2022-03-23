Вучич рассказал о проблемах из-за решения Москвы об оплате газа в рублях

Белград получил много новых проблем после того, как Москва приняла решение об оплате поставок российского газа в рублях, заявил президент Сербии Александр Вучич. При этом кто-то называет такой шаг России гениальным в геополитической игре, отметил он в эфире Радио и телевидения Воеводины.

Это решение о рублях — некоторые считают, что это гениально в геополитической игре, чтобы противостоять нефтедоллару вместе с юанем, немцы уже сказали, что это — причина для расторжения договора, поэтому я не уверен. Все это нам приносит только много-много новых проблем, — подчеркнул сербский лидер.

Вучич добавил, что в российском решении говорится о недружественных государствах, однако есть вопросы.

Скажите, а как Венгрия — как они будут платить в рублях? Наши братья, сколько они потеряют? — задался вопросами президент.

По его словам, Болгария, которая качает российский газ в Сербию и Венгрию по своей газотранспортной системе, заявляла о нежелании оплачивать газ в рублях.

Ранее стало известно, что на торгах Московской Биржи российский рубль перешёл к уверенному росту на новости о переводе оплаты за поставки газа на экспорт в недружественные страны в рубли. На внутреннем валютном рынке активизировались продавцы долларов и курс американской валюты локально опускался до 95 рублей.