Вучич призвал защитить газотранспортную систему Сербии Президент Сербии Вучич: МВД и спецслужбы должны защитить газотранспортную систему страны

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Президент Сербии Александр Вучич призвал МВД и спецслужбы усилить охрану газотранспортной системы (ГТС) страны. Данное заявление последовало на фоне сообщений об угрозах газопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин 10 сентября на совещании Совбеза заявил, что украинские спецслужбы якобы намеревались подорвать один из участков газотранспортной системы «Турецкий поток». на это заявление обратил внимание сербский лидер.

Президент Путин сказал сегодня, что кто-то пытался уничтожить «Турецкий поток» и прервать поставки газа. Если бы это произошло, не знаю, чтобы мы делали, это бы означало, что мы останемся без электричества, не работали бы газовые электростанции. <...> Это бы означало, что нет газа, ничего нет, несмотря на наши самые большие в истории резервы, — сказал Вучич журналистам.

Он также напомнил, что ежедневно Белград расходует порядка трех млн кубометров газа.

Я говорил с Агентством безопасности и информации, буду разговаривать с полицией, чтобы поднимали вертолеты и защитили от потенциальных диверсий. <...> Все, что можем, сделаем, — подчеркнул Вучич.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии.

10 сентября на единственной функционирующей ветке трубопровода «Северный поток — 2» было снижено давление. Оператор трубопровода Nord Stream AG подчеркнул, что это сделано в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут осуществляться после тщательного обследования трубопровода.