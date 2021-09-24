Вучич пожаловался НАТО на «громогласное молчание» международного сообщества

Полная оккупация севера Косово и Метохии приштинским спецназом продолжается седьмой день «под громогласное молчание» международного сообщества. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу в телефонном разговоре, сообщила пресс-служба сербского лидера. При этом было подчёркнуто, что Сербия продолжает соблюдать нормы международного права.

И все в международном сообществе «громогласно молчат». Правда, все иногда обеспокоены, когда на территории Центральной Сербии увидят сербские вертолёты и самолёты, поскольку, видимо, они не должны существовать или не должны взлетать без одобрения премьера Косово Курти и международного сообщества, — сказал Вучич.

Он подчеркнул, что Сербия выполняет все взятые на себя международные обязательства, включая Брюссельские соглашения и резолюцию 1244 СБ ООН. Собеседники договорились оставаться в постоянном контакте с целью сохранения мира и стабильности в регионе.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не вступит в Евросоюз до тех пор, пока не решится вопрос Косово. По его словам, Сербия отдаёт себе отчёт в том, что решение проблемы Косово является проблематичным для всех сторон.

Ситуация между Косово и Центральной Сербией обострилась после того, как сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли КПП «Ярине» и «Брняк». Автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в феврале 2008 года, а сейчас активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол.