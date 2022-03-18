Вучич осудил Запад за двойные стандарты в отношении Косово и Украины

Президент Сербии Александр Вучич осудил двойные стандарты Запада в отношении Косово и Украины. Он также раскритиковал различную трактовку принципа территориальной целостности и давление на Белград для введения санкций РФ​​​. Сербский лидер назвал Россию единственным союзником в Совбезе ООН, сообщает РИА Новости.

Они говорят нам о территориальной целостности Украины, показывают пустые детские коляски. Почему у нас они не показывали пустые коляски? — возмутился Вучич.

Он подчеркнул, что не давал Западу никаких обещаний по поводу санкций в отношении России. Президент отметил, что Белград будет поддерживать мир в регионе и не вмешиваться в события на Украине.

Американская журналистка Лара Логан ранее заявила, что власти США нарочно убирают из информационного поля данные о нацизме на Украине. По её словам, за 30 лет работы она такого раньше никогда не видела. Женщина отметила, что представителей СМИ заставляют ненавидеть Владимира Путина, но любить Украину. Она также указала на то, что проявление нацизма в рядах украинских военных носит массовый характер. Она напомнила про фашистскую символику, которую можно встретить практически во всех подразделениях ВСУ.