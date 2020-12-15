16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Вучич оценил отказ боснийских властей от встречи с Лавровым

06:41, 16 декабря 2020
Александр Вучич Александр Вучич Фото: Shi Zhongyu/Xinhua/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич назвал отказ членов президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшича и Шефика Джаферовича от встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым недальновидным поступком. По его словам, такой отказ оскорбляет традиции гостеприимства.

Хорошо стать героем на день, нагнать страстей, а что вы будете делать завтра? Любой разговор лучше, чем бегство со встречи, — цитирует Вучича ТАСС.

Сербский лидер также отметил, что Черногория намерена сохранить санкции против России. Политик добавил, что Белград вводить антироссийские санкции не собирается и гордится тем, что решения принимает самостоятельно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Лавров назвал несущественным инцидент с отказом боснийских политиков от встречи с ним. Дипломат считает также решение политиков отказаться встречаться с ним «несамостоятельным». Министр предположил, что они действовали по чьей-то подсказке и, скорее всего, выражали интересы не своих избирателей, а внешних сил.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео