Вучич оценил отказ боснийских властей от встречи с Лавровым

https://static.news.ru/photo/68f51366-3f51-11eb-9b2b-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич Фото: Shi Zhongyu/Xinhua/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич назвал отказ членов президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшича и Шефика Джаферовича от встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым недальновидным поступком. По его словам, такой отказ оскорбляет традиции гостеприимства.

Хорошо стать героем на день, нагнать страстей, а что вы будете делать завтра? Любой разговор лучше, чем бегство со встречи, — цитирует Вучича ТАСС.

Сербский лидер также отметил, что Черногория намерена сохранить санкции против России. Политик добавил, что Белград вводить антироссийские санкции не собирается и гордится тем, что решения принимает самостоятельно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Лавров назвал несущественным инцидент с отказом боснийских политиков от встречи с ним. Дипломат считает также решение политиков отказаться встречаться с ним «несамостоятельным». Министр предположил, что они действовали по чьей-то подсказке и, скорее всего, выражали интересы не своих избирателей, а внешних сил.