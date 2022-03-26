Вучич объяснил, почему Сербия не вступит в НАТО

Сербия не станет вступать в НАТО, поскольку хорошо помнит, что государства Североатлантического альянса сделали со страной в 1999 году, заявил сербский президент Александр Вучич на предвыборном митинге в городе Бор. По его словам, которые приводит ТАСС, Сербия сама будет защищать свою территорию.

Я говорю вам: мы не вступим в НАТО. Мы не вступим в НАТО, потому что не можем забыть, что они сделали нашей стране. Мы хотим сами защищать нашу свободу, своё небо и свою землю, — сказал Вучич.

Ранее он заявил, что Сербия не сможет вступить в НАТО, потому что никогда не забудет детей, погибших во время бомбардировок страны силами Североатлантического альянса в 1999 году. По его мнению, Сербия должна остаться нейтральным государством.

Военная операция «Союзная сила» (Operation Allied Force) стран НАТО против Союзной Республики Югославия, состоявшей из Сербии и Черногории, продолжалась с 24 марта по 10 июня 1999 года. Поводом для международного вмешательства стал межэтнический конфликт между албанцами и сербами в Косове.

Военная операция была проведена без санкции Совета безопасности ООН. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 до 4 тысяч человек, около 10 тысяч были ранены.