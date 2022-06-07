Вучич обвинил Евросоюз в воровстве $600 млн у сербов Вучич: нефтяное эмбарго ЕС в отношении России лишит граждан Сербии $600 млн

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Санкции Евросоюза в отношении российской нефти лишили граждан Сербии $600 млн. Об этом заявил президент Страны Александр Вучич. По его словам, главные проблемы у населения начнутся после 1 декабря текущего года. Слова главы сербского государства приводит Blic.

Из-за санкций против российской нефти из карманов граждан Сербии украли $600 млн [в год]. Мы находимся в трудном положении, — сказал Вучич.

Он пояснил, что самые большие проблемы ждуг граждан государства после 1 декабря, когда закончится льготный период и нефтяное эмбарго против России начнёт действовать.

Шестой пакет санкций Евросоюза был согласован 30 мая. Он предусматривает, в числе прочего, введение частичного эмбарго на импорт российской нефти. 2 июня ограничения были одобрены послами стран ЕС, на следующий день документ был принят на более высоком уровне.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, под запрет попали морские поставки российской нефти, что составляет порядка двух ттерей всего российского экспорта.

Ранее глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф заявил: страны Евросоюза ожидают рост инфляции и ценовой шок после их решения начать поэтапный отказ от закупок нефти у России. С высокой долей вероятности высокие цены на нефть станут ещё выше, а уменьшение доходов России от продажи нефти можно ожидать только в долгосрочной перспективе, отметил он.