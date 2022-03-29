Президент Сербии Александр Вучич признался, что ему легче общаться с российским президентом Владимиром Путиным, чем с американским лидером Джо Байденом. По его словам, перед встречей с главой России меньше напряжения из-за отсутствия давления по вопросу Косово. Он также отметил, что всего провёл 19 встреч с Путиным, передаёт сербский телеканал Pink.
Напряжение перед встречей с Путиным меньше, чем перед встречей с Байденом, потому что нет давления по вопросу Косово, - заявил Вучич.
В Сербии 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич — кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии.
Обозреватель издания Multipolarista Лео Роули ранее заявил, что президент России Владимир Путин изменил геополитические расклады на планете, обязав Европу платить за газ в рублях. По словам журналиста, европейским странам придётся теперь покупать российскую валюту у Центрального банка или на бирже, или обменивать рубли на золото, а взамен получать топливо. Он отметил, что Россия не вернётся к доллару, так как Вашингтон использует свою валюту в качестве рычага давления.