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Обозреватель издания Multipolarista Лео Роули заявил, что президент России Владимир Путин изменил геополитические расклады на планете, обязав Европу платить за газ в рублях. По словам журналиста, европейским странам придётся теперь покупать российскую валюту у Центрального банка или на бирже, или обменивать рубли на золото, а взамен получать топливо. Он отметил, что Россия не вернётся к доллару, так как Вашингтон использует свою валюту в качестве рычага давления.

Это очень важное геополитическое событие, которое может иметь большие последствия для мировой экономики, — пояснил Роули. Он добавил, что для бартера между Россией и западными странами все санкции в отношении...