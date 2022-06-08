Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обеcпокоен тем, позволят ли ограничительные меры Запaда доставить в Сербию из России вертолеты Ка-32 для тушения пожаров, сообщает РИА Новости. По его словам, на Балканах предвидится горячее лето, и сербы «готовы в каждый момент помочь нашим албанским и македонским друзьям намного эффективнее, чем могли в прошлом году».