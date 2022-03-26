Вучич назвал требования Запада ввести санкции против России несправедливыми

Требования к Сербии поддержать санкции против России «несправедливы», заявил президент Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva. Он отметил, что страна является суверенным государством и не входит в состав ЕС. Вучич упрекнул Запад в агрессии против Сербии в 1999 году и добавил, что власти будут действовать в соответствии со своими интересами.

Запад не ввёл против РФ санкции на газ и нефть, это вам не нравится, на это не хотите ввести санкции? Это логично и разумно, да, зато хотите решать за суверенную страну, которую не приняли в ЕС и даже не открыли главу 31 переговорной платформы, какие санкции она будет поддерживать, — сказал Вучич.

Ранее он заявил, что Сербия не стала вводить санкции против России по соображениям морали и считает этот шаг правильным. Глава сербского государства выразил мнение, что в политике очень важна мораль, особенно в отношениях между странами. Вучич отметил, что в условиях антироссийских санкций стране пока удаётся держаться без серьёзных последствий. Но какие они будут в будущем — неизвестно.

Он также называл обвинения Запада в адрес России из-за спецоперации на Украине глупыми и постыдными.