Вучич назвал «глупыми и постыдными» обвинения Запада в адрес Москвы

Обвинения Запада в адрес России из-за спецоперации на Украине являются глупыми и постыдными, заявил президент Сербии Александр Вучич. Ещё в 1999 году в Европе 19 стран НАТО бомбили Югославию, отметил он в эфире Радио и телевидения Воеводины.

Сейчас после 23 лет видно, насколько ужасной, ошибочной, противозаконной и, прежде всего, крайне аморальной была эта операция 19 стран НАТО. Как это сегодня постыдно и, простите за это слово, глупо звучит, что они напали на Сербию из-за якобы гуманитарной катастрофы, — подчеркнул Вучич.

В Сербии 24 марта отмечают очередную годовщину начала бомбардировок НАТО. По этому поводу сербский президент напомнил о бессмысленной лжи, которые создавал тогда Альянс.

Поэтому так глупо, когда они сегодня обвиняют Россию из-за агрессии на Украину, а кто-то им напомнит, что они творили то же самое и ещё хуже, — добавил глава Сербии.

Ранее стало известно, что Александр Вучич упрекнул страны Запада в двойных стандартах морали в отношении Югославии в период агрессии НАТО в 1999 году и в связи с проводимой сегодня военной спецоперацией РФ на Украине. Он задался вопросами, почему страны Альянса «такие высокоморальные и принципиальные», не совершают агрессию против России, и почему они не войдут на Украину, чтобы её защитить?