Вучич напомнил, когда Сербия останется без российской нефти Вучич: Сербия останется без российской нефти с 1 ноября из-за санкций

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Вучич

Сербия с 1 ноября в связи с санкциями не сможет получать нефть из России. Об этом напомнил президент страны Александр Вучич. Топливо доставляют в Сербию танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию. Слова главы государства приводит РИА Новости.

В конце июня Вучич отмечал, что Сербия должна найти альтернативу российской нефти из-за санкций Запада на поставки сырья танкерами из России. По его словам, нефть может поступать в республику только по Адриатическому нефтепроводу JANAF из порта Омишаль в Хорватии на нефтеперерабатывающий завод в Панчево. Это сербское предприятие на 56,15% принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому».

Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями, — заявил Вучич в своем новом обращении к народу.

Ранее сербский лидер заявил, что с 1 ноября 2022 года Белград не сможет импортировать нефть из России из-за шестого пакета санкций Евросоюза. При этом он подчеркнул, что углеводороды крайне необходимы для тепло- и энергоснабжения страны.

В конце марта оператор хорватского нефтепровода JANAF сообщил о приостановке с середины мая на неопределенный срок прокачки нефти для «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС), являющейся крупнейшим в регионе и фактически единственным переработчиком и добытчиком черного золота в стране. Известно, что доля «Газпромнефти» в НИС составляет 65,15%.