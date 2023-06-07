Вучич допустил проведение досрочных парламентских выборов в Сербии

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в Сербии могут пройти досрочные выборы в парламент страны, но отметил, что точная дата проведения зависит от ожидаемых разговоров с различными политическими силами республики, передает РИА Новости. Сербский лидер при этом добавил, что «напряженность в обществе решается выборами». Глава государства допустил, что в этот раз напряженность могла быть создана искусственно для продвижения интересов третьих лиц.

Напряженность в обществе всегда решается на выборах, некоторые создавали напряженность не всегда из-за того, что у них были политические требования, но потому, что были требования отдельных олигархов по осуществлению их интересов, что видно и по требованиям, — сказал Вучич.

Он подчеркнул, что обязательно проведет встречу с политическими оппонентами для обсуждения этого вопроса.

Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что протесты оппозиции в Сербии с целью свержения президента Александра Вучича организуют спецслужбы Великобритании. Он отметил, что происходящее представляет собой злоупотребление трагедиями и массовыми убийствами молодых людей, которые произошли в Сербии с 3 по 5 мая.