https://static.news.ru/photo/73357cec-669b-11ea-8020-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Власти Ирана перенесли второй тур выборов в меджлис (парламент) республики на неопределённый срок из-за распространения в стране коронавируса нового типа (COVID-19), рассказал представитель Совета стражей конституции страны.

Голосование планировали провести 17 апреля 2020 года. Первый тур прошёл 21 февраля. За два дня до этого Тегеран сообщил о первых инфицированных COVID-19. По последним данным, в Иране заболели около 13 тысяч человек, умерли 611, передаёт телеканал Al Jazeera.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Излечились шесть человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что более 50 человек, контактировавших с инфицированными коронавирусом нового типа или имевших симптомы ОРВИ, выписались из больницы в Коммунарке в Москве. Клиника принимает граждан с признаками COVID-19, прибывших из государств со сложной эпидемиологической ситуацией или близко общавшихся с кем-то из заражённых.