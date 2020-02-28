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Врачи выявили второй случай заболевания коронавирусом в Грузии, рассказал директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Амиран Гамкрелидзе. По его словам, 31-летняя пациентка вернулась в страну из Италии.

В настоящий момент медики оценивают её состояние как удовлетворительное, передаёт ТАСС. Она была в европейской стране в составе группы молодых людей.

Кроме того, число заражённых может вырасти, так как сейчас учёные проверяют ещё 25 проб.

В большей степени, я не исключаю, что у нас будет положительный ответ. Это нас не должно пугать, — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что ожидал такой ситуации, так как коронавирус стал глобальной проблемой.

Как писал NEWS.ru, по данным Минздрава Грузии, первый заболевший гражданин страны вернулся из Ирана транзитом через Азербайджан. Также несколько десятков человек с подозрением на болезнь изолированы в больницах и карантинных зонах.

По последним данным, жертвами нового типа коронавируса стали более 2800 человек, заразились свыше 82 тысяч человек.