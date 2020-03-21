https://static.news.ru/photo/b09d3f4e-6c26-11ea-bfc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутата Верховной рады Украины Сергея Вельможного вместе с сыном госпитализировали с симптомами коронавируса COVID-19. Однако первые тесты показали отрицательный результат.

В ближайшее время тест проведут повторно. Сейчас находимся в инфекционном отделении Александровской больницы, где пройдём обследование, — написал он у себя в Facebook.

18 марта коронавирусную инфекцию выявили у депутата Рады Сергея Шахова и его жены. 22 марта его госпитализировали в связи с появлением пневмонии на фоне заражения COVID-19. 79 человек, которые могли с ним контактировать в Верховной раде, прошли тест.

Согласно последним данным, на Украине лабораторно подтверждены 47 случаев инфицирования, трое пациентов умерли, один человек выздоровел.

По состоянию на воскресенье, 22 марта, общее число заражённых коронавирусом в мире увеличилось до 310 882 человек, погибли — 13 173, выздоровели — 95 129. В России 306 инфицированных и 18 выздоровевших.

Наиболее тяжёлой ситуация оказалась в Италии, где зарегистрирована самая высокая смертность от COVID-19. Так, на Апеннинском полуострове выявлено 53 578 инфицированных. Болезнь закончилась летальным исходом для 4825 из них. В КНР, где и зародился новый вирус, на 81 321 случай заражения приходится 3260 смертей.

Ранее NEWS.ru приводил мнение президента Института Роберта Коха Лотара Вилера, который считает, что пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года. Заболевание будет распространяться волнами, уверен он.