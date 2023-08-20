Вторая зерновая сделка: какие новые условия турки предлагают России Анкара намекает Москве на необходимость опять договориться о правилах игры на Черном море

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Официозная турецкая пресса пишет, что в Анкаре обсуждаются три сценария развития ситуации вокруг зерновой сделки, — после того, как Россия объявила о ее разрыве, а российский ВМФ возобновил проверки судов, следующих в порты Украины. При этом Анкара публично предостерегла Москву от повторения инцидентов, подобных тому, что случился с сухогрузом «Сукра Окан». Российские военные открыли предупредительный огонь, чтобы остановить его для досмотра. Состоится ли теперь встреча Путина и Эрдогана — в материале NEWS.ru

Какие сценарии новой зерновой сделки видят в Турции

В пятницу турецкая проправительственная пресса сообщила, что в коридорах власти в Анкаре обсуждается три сценария развития ситуации вокруг зерновой сделки, приостановленной 18 июля после выхода из нее России.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на газету Yeni Şafak, первый сценарий оценивается в Анкаре «как самый плохой для всех». В случае если стороны не смогут договориться, в мире произойдет обострение продовольственного кризиса, что противоречит интересам России, Украины и США.

Второй сценарий предусматривает «односторонние действия и создание альтернативных маршрутов на основе двусторонних соглашений». К примеру, Украина расширит поставки сельхозпродукции по реке Дунай или наземным путем в Европу.

Возобновление зернового коридора в прежнем формате — третий сценарий. Но он может стать успешным, только когда «будут устранены некоторые озабоченности России». Это «единственная опция, от которой выиграют все стороны и которая позволит предотвратить глобальный продовольственный кризис», подчеркивают в статье Yeni Şafak.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан планирует обсудить все эти инициативы с российским и украинским коллегами Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. После этого может состояться встреча президентов Путина и Эрдогана, пишет газета.

Фото: kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Первое украинское судно вошло в Босфор

Тем временем в пятницу первое с момента разрыва зерновой сделки украинское судно вошло в Босфорский пролив. По данным турецкого ТВ, речь о судне Joseph Schulte, покинувшем порт Одессы еще в среду. Отмечается, что корабль идет под флагом Гонконга.

Хотя турецкая пресса об этом прямо не упоминает, но действия Украины, отправившей Joseph Schulte к Босфору вопреки фактическому запрету России, укладывается во второй сценарий.

Что именно хранится в контейнерах корабля, не уточняется. «Данное судно загружено контейнерами, оно не перевозит зерно», — сообщили в Минобороны Турции.

Патрульный «Василий Быков» против сухогруза «Сукра Окан»

В четверг Анкара предупредила Москву о том, что напряженность в Черном море выросла из-за того, что российские военные провели досмотр грузового судна «Сукра Окан», на котором был турецкий экипаж.

Как отмечает Центр по борьбе с дезинформацией, созданный под эгидой администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана, «российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море».

Об инциденте с «Сукра Окан» Минобороны России сообщило 13 августа. В ведомстве отметили, что корабль, который двигался в украинский порт Измаил, игнорировал требования остановиться. Тогда патрульный корабль «Василий Быков» открыл предупредительный огонь. Экипаж застопорил ход судна. Досмотровая группа высадилась на борт с вертолета Ка-29. После проверки судно продолжило движение.

Что о зерновом коридоре говорят в Киеве

Ранее президент другого причерноморского государства — Украины — Владимир Зеленский пообещал предпринять ряд действий для восстановления «зернового коридора». Киев объявил о временных коридорах для торговых судов, идущих в украинские порты Черноморск, Одесса и Южный или в обратную сторону.

В Киеве предупреждают, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому допускаются суда, чьи владельцы и капитаны «официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях».

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Почему Россия вышла из зерновой сделки

О том, что договоренности по зерновой сделке прекратили действие, 17 июля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор», — пояснил представитель Кремля. Москва уведомила об этом Турцию, Украину и ООН.

Президент Путин ранее неоднократно обращал внимание, что условия сделки в отношении Москвы не выполняются, несмотря на усилия ООН, — Запад не исполняет свои обещания, в частности, не устраняет барьеры для поставок на мировой рынок российских удобрений.

Какой вариант зернового коридора выгоднее Эрдогану

«Первый сценарий: каждый пойдет своим путем, — никак не устраивает Анкару, поскольку он означает, что в черноморской акватории становится еще менее безопасно», — говорит NEWS.ru Амур Гаджиев, научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современной Турции.

«Естественно, Анкара заинтересована в том, чтобы Черноморский бассейн был в безопасности. Второй сценарий, когда зерновой коридор пробивает себе какой-то альтернативный путь, тоже не особо устраивает, поскольку Анкаре интересно самой быть участницей. Ведь инициатива зернового соглашения, подписанного в июле прошлого года, принадлежит ей. Второй сценарий подразумевает, что Анкара будет терять те деньги, которые получала с транзитных маршрутов. Да и вообще вся ситуация в акватории может выйти из-под ее контроля», — поясняет Гаджиев.

Турция вообще позиционирует себя в качестве надрегиональной державы и в частности поэтому выступает с инициативой в решении глобальной продовольственной проблемы, добавляет эксперт, — «и зерновая сделка как раз таки позволила ей выступить с таких позиций».

«Третий вариант — оптимальный. Над ним Анкара и работает, прилагает максимальные усилия, причем на различных площадках, — и в диалоге с натовскими державами, и в рамках встречи в Саудовской Аравии недавно», — добавил тюрколог.

«Турция уже вышла на тот уровень, когда она способна продавливать вопросы такого характера. Поэтому мне кажется наиболее вероятным как раз третий сценарий — то есть возобновление черноморской инициативы», — подчеркивает Гаджиев.

Фото: tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Как Москва могла отомстить за освобождение «азовцев»

«Эрдоган совершил большую ошибку, когда отдал Зеленскому пленных неонацистов — главных „азовцев“. Не исключено, что в ситуации с судном с „Сукра Окан“ Москва решила отомстить за это. Но кому выгоден такой конфликт? Только третьим сторонам — атлантическому лагерю. Надо снизить напряженность, возникшую между Москвой и Анкарой», — говорит в интервью NEWS.ru турецкий политолог Мехмет Перинчек.

Эксперт напоминает, что без России безопасность Черного моря обеспечить невозможно. «Поэтому Турция и Россия должны найти общий язык. Надо компенсировать ущерб от ошибок, срочно найти общий язык, ведь это горящая проблема. Можно воспользоваться встречей Путина и Эрдогана ради этой цели. Без участия России кризис в Черноморском регионе будет только углубляться, и это невыгодно Турции, потому что у Турции тоже серьезная конфронтация с Западом», — считает политолог.

Как считает Перинчек, западные центры влияния готовят разные провокации, чтобы подогреть спор России с Турцией.

«Нам надо избегать этих вещей. Москва и Анкара должны вести себя очень бдительно, видеть коварные планы Запада. Если встреча двух президентов состоится, турецкая сторона должна признать свою ошибку. А если у России были ошибки, она должна их тоже признать и устранить все недоразумения. Дальше надо создать стратегическое союзничество, вместе работать для безопасности Черного моря. Это срочная задача для наших властей», — призывает Перинчек.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каковы шансы на проведение саммита России и Турции

Будь доверие окончательно подорвано, не думаю, что Путин вообще бы рассматривал вариант очной встречи с Эрдоганом, считает Гаджиев.

«Наверно, в Анкаре понимают опасения Москвы. Пока СВО продолжается, ВМФ России вправе досматривать корабли, каких-то международно-правового ограничений в этом плане нет. Анкара это осознает, а значит и заинтересована в том, чтобы возобновить совместный контроль над судами, которые направляются в украинские порты», — предполагает тюрколог.

По его мнению, в Анкаре стремятся организовать встречу с Путиным как можно быстрее, — желательно до поездки Эрдогана в сентябре в Нью-Йорк, где он выступит на Генеральной Ассамблее ООН.

СМИ: Россия, Турция и Катар обсуждают новую зерновую сделку

Москва, Анкара и Доха готовят новое соглашение взамен зерновой сделки, сообщило вечером в пятницу немецкое издание Bild. «Предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, в основном в Африке. Турция выступит как организатор, Катар — как спонсор поставок», — пишет немецкая газета.

По информации Bild, сделка может быть заключена уже в эти выходные в Будапеште. Для этого туда уже вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов. Туда же, как сообщается, прибудет и Эрдоган. Впрочем, официального подтверждения этих данных пока нет.

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