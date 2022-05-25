Вторая встреча вице-премьеров Армении и Азербайджана пройдет в Москве

Лидеры России, Азербайджана и Армении / Фото kremlin.ru

Второе заседание пограничной комиссии Армении и Азербайджана пройдет в Москве на следующей неделе, сообщил ТАСС замглавы МИД России Андрей Руденко. Как известно, первый раунд переговоров прошел накануне на границе двух стран.

Она пройдет на следующей неделе, мы надеемся, — сказал Руденко.

Третья встреча в Брюсселе прошла 22 мая при посредничестве главы Евросоюза Шарля Мишеля. Стороны обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана. Кроме этого, затрагивался вопрос разблокировки транспортного сообщения между Нахичеванью и остальной частью Азербайджана. Также политики условились о таможенных правилах и безопасности на границе.

К практической реализации достигнутых в Брюсселе договоренностей Азербайджан и Армения перешли почти сразу после встречи на европейской площадке. Председатели пограничной комиссии Азербайджана и Армении Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели первую встречу на границе. Отмечается, что стороны обсудили организационные и процедурные вопросы совместной деятельности комиссий. Вместе с тем представители стран договорились использовать различные площадки для проведения дальнейших встреч. В частности, условились о проведении второго раунда переговоров в Москве и очередной встрече в Брюсселе.