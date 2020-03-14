https://static.news.ru/photo/d175952e-66c5-11ea-bd5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: worldtradeorganization/facebook.com

Пандемия коронавируса нового типа вынудила руководство Всемирной торговой организации (ВТО) отменить все рабочие совещания. Доступ в помещения ВТО ограничат с 16 марта 2020 года.

Все встречи ВТО приостановлены до конца апреля, а персонал секретариата попросили работать из дома до конца марта, — говорится на официальном сайте ВТО.

Организация изучает способы проведения виртуальных заседаний, чтобы все члены ВТО могли работать удалённо. Первоначально руководство ВТО отменило совещания с 11 по 20 марта после подтверждённого инфицирования COVID-19 одного из сотрудников.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели.

Число пациентов с коронавирусом в России увеличилось на четыре за сутки. Официально подтверждены 63 случая заражения COVID-19.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. Десятки стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение и закрыли сухопутные границы. Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Ранее NEWS.ru писал, что Белорусская железная дорога (БЖД) сообщила о временной остановке курсирования поездов, беспересадочных и прицепных вагонов на Украину после решения этой страны закрыть международное железнодорожное сообщение из-за коронавируса.