«Всё вокруг горело»: кадры крушения поездов в Греции, погибли 36 человек

Фото: IMAGO/Leonidas Tzekas/Eurokini/Global Look Press

1 марта 2023 года, Лариса, Греция: пожарные и спасатели работают на месте столкновения пассажирского поезда со встречным грузовым поездом, в результате которого десятки пассажиров погибли и получили ранения

Не менее 36 человек погибли, 85 ранены при столкновении двух поездов в Греции. Сейчас власти страны ищут виновного в «катастрофе века».

Трагедия произошла в ночь с 28 февраля на 1 марта. Два состава — междугородний пассажирский и грузовой — столкнулись лоб в лоб в районе города Ларисса в центральной Греции. По необъяснимым причинам они неслись навстречу друг другу по одному пути на огромной скорости.

«Самая смертоносная железнодорожная авария за последние десятилетия сбросила с рельсов целые вагоны», — передают очевидцы. Некоторые вагоны стояли на боку под углом 90 градусов, другие опасно накренились.

Возникла паника. Пожар вспыхнул мгновенно. Переворачиваясь, мы горели, огонь был справа и слева, — рассказал 28-летний Стергиос Миненис, который чудом выпрыгнул из-под обломков.

Другой пассажир, сбежавший из пятого вагона, рассказал телеканалу Skai TV: «Окна были разбиты, и люди кричали... Одно из окон провалилось от удара железа из другого поезда».

Шесть человек сейчас находятся в реанимации. По словам врача неотложной помощи Лариссы, большинство погибших — молодые люди около 20 лет. Многие пассажиры возвращались домой после больших праздничных выходных, приуроченных к началу греческого православного поста. В Салониках, куда пассажирский поезд следовал из Афин, проживает большое количество студентов.

В Греции объявлен трехдневный траур.

Кадры железнодорожной аварии в Греции — в галерее NEWS.ru.