Не менее 36 человек погибли, 85 ранены при столкновении двух поездов в Греции. Сейчас власти страны ищут виновного в «катастрофе века».
Трагедия произошла в ночь с 28 февраля на 1 марта. Два состава — междугородний пассажирский и грузовой — столкнулись лоб в лоб в районе города Ларисса в центральной Греции. По необъяснимым причинам они неслись навстречу друг другу по одному пути на огромной скорости.
«Самая смертоносная железнодорожная авария за последние десятилетия сбросила с рельсов целые вагоны», — передают очевидцы. Некоторые вагоны стояли на боку под углом 90 градусов, другие опасно накренились.
Возникла паника. Пожар вспыхнул мгновенно. Переворачиваясь, мы горели, огонь был справа и слева, — рассказал 28-летний Стергиос Миненис, который чудом выпрыгнул из-под обломков.
Другой пассажир, сбежавший из пятого вагона, рассказал телеканалу Skai TV: «Окна были разбиты, и люди кричали... Одно из окон провалилось от удара железа из другого поезда».
Шесть человек сейчас находятся в реанимации. По словам врача неотложной помощи Лариссы, большинство погибших — молодые люди около 20 лет. Многие пассажиры возвращались домой после больших праздничных выходных, приуроченных к началу греческого православного поста. В Салониках, куда пассажирский поезд следовал из Афин, проживает большое количество студентов.
В Греции объявлен трехдневный траур.
Кадры железнодорожной аварии в Греции — в галерее NEWS.ru.
Фото: IMAGO/Leonidas Tzekas/Eurokini/Global Look Press
Место столконовения пассажирского и грузового поездов, Лариса, Греция
Фото: IMAGO/Leonidas Tzekas/Eurokini/Global Look Press
1 марта 2023 года, Лариса, Греция: пожарные и спасатели работают на месте столкновения пассажирского поезда со встречным грузовым поездом, в результате которого десятки пассажиров погибли и получили ранения
Фото: IMAGO/Leonidas Tzekas/Eurokini/Global Look Press
По меньшей мере 36 человек погибли и 66 получили травмы в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции
Фото: IMAGO/Leonidas Tzekas/Eurokini/Global Look Press
По меньшей мере 36 человек погибли и 66 получили травмы в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции
Фото: IMAGO/Leonidas Tzekas/Eurokini/Global Look Press
По меньшей мере 36 человек погибли и 66 получили травмы в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции
Фото: IMAGO/Leonidas Tzekas/Eurokini/Global Look Press
1 марта 2023 года, Лариса, Греция: пожарные и спасатели работают на месте столкновения пассажирского поезда со встречным грузовым поездом, в результате которого десятки пассажиров погибли и получили ранения
Фото: IMAGO/Leonidas Tzekas/Eurokini/Global Look Press
1 марта 2023 года, Лариса, Греция: пожарные и спасатели работают на месте столкновения пассажирского поезда со встречным грузовым поездом, в результате которого десятки пассажиров погибли и получили ранения
Фото: IMAGO/Leonidas Tzekas/Eurokini/Global Look Press
1 марта 2023 года, Лариса, Греция: пожарные и спасатели работают на месте столкновения пассажирского поезда со встречным грузовым поездом, в результате которого десятки пассажиров погибли и получили ранения
Фото: IMAGO/Leonidas Tzekas/Eurokini/Global Look Press
1 марта 2023 года, Лариса, Греция: пожарные и спасатели работают на месте столкновения пассажирского поезда со встречным грузовым поездом, в результате которого десятки пассажиров погибли и получили ранения
Фото: IMAGO/Leonidas Tzekas/Eurokini/Global Look Press
1 марта 2023 года, Лариса, Греция: пожарные и спасатели работают на месте столкновения пассажирского поезда со встречным грузовым поездом, в результате которого десятки пассажиров погибли и получили ранения
Фото: IMAGO/Leonidas Tzekas/Eurokini/Global Look Press
Место столконовения пассажирского и грузового поездов, Лариса, Греция, 1 марта 2023 года
Фото: IMAGO/Leonidas Tzekas/Eurokini/Global Look Press
Место столконовения пассажирского и грузового поездов, Лариса, Греция, 1 марта 2023 года