«Всё складывается благоприятно»: в ФРГ отметили успех Путина на Украине Немецкий политолог Мазала признал успех президента Путина на Украине

Владимир Путин / Фото Kremlin Pool/via Globallookpress.com/Global Look Press

Политолог, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Мазала заявил, что события на Украине складываются «благоприятно» для российского президента Владимира Путина. Эксперт отметил успехи Москвы в ходе специальной операции и добавил, что этому способствовала успешная смена стратегии ВС РФ. Он пояснил, что российские военные стали действовать более концентрировано, пишет ТАСС.

Всё складывается благоприятно для президента России Владимира Путина, — поделился Мазала.

С ним согласился немецкий генерал в отставке Роланд Катер, который признался, что военные России российские войска в Донбассе изменились «в качественном отношении». По его словам, в Донбассе следует ожидать «новых российских успехов».

Боевики ВСУ попытались прорвать линию обороны в Херсонской области, но у них ничего не вышло, ранее сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова. В итоге в поле погибли более 70 украинских военных. По его словам, в результате первой попытки прорыва линии обороны между Николаевской и Херсонской областями ВСУ потеряли около 200 человек и 20 единиц техники. Солдат просто гонят на убой, все усилия украинских боевиков — бесполезны.